خلك إيجابي طول الوقت .. أخصائي نفسي يكشف صحة العبارة

2019-04-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد الأخصائي النفسي أسامة الجامع أنه لا يمكن للإنسان أن يكون إيجابيًّا وقويًّا ولا يخطئ طول الوقت، موضحًا أن النزعة للكمال والمثالية لدى بعض الأشخاص هي طريقهم للاضطراب النفسي.

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وشدد الجامع في تصريحات إلى برنامج “في الصورة”، المذاع على قناة روتانا خليجية، على أنه يجب للإنسان أن يتقبل أن هناك نسبة “فاقد” في أي عمل، خاصةً وأنه كلما كان الإنسان لديه تفكير واقعي، كلما كان أقرب للصحة النفسية.

ورأى الأخصائي النفسي أن مقولة “خلك إيجابي طول الوقت” غير واقعية؛ لأنه يجب على الإنسان أن يتقبل المشاعر السلبية، متابعًا: يجب أن تنظر للآخرين بشكل جيد، وأن يكون لديك مقدار من الثقة في الناس، ومن يسيئون الظن بكل أحد يصابون بالانعزال والانسلاخ عن المجتمع.

ولفت إلى أن الأشخاص الأكثر قربًا من الصحة النفسية لديهم نظرة جيدة لأنفسهم.