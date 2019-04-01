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وزير العدل يوجه المحاكم المختصة بسرعة إنفاذ توجيه الملك سلمان
متابعات الخليج 365 - الشرقية
ثمن وزير العدل، وليد الصمعاني، توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين في قضايا حقوقية في المنطقة الشرقية.
ووجه وزير العدل المحاكم المختصة بالمنطقة بسرعة إنفاذ مقتضى التوجيه الكريم واستكمال الإجراءات بالشراكة مع الجهات المعنية.
وبمناسبة الزيارة الكريمة التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إلى المنطقة الشرقية، فقد وجه بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين بالمنطقة في قضايا حقوقية وليست جنائية ممن لا تزيد مديونياتهم عن مليون ريال وثبت إعسارهم شرعًا وتسديد المبالغ المترتبة عليهم.
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