تجاوبًا مع “المواطن”.. بدء عملية استكمال فتح وتمهيد عقبة حوالة

2019-04-01

تجاوبًا مع “متابعات الخليج 365”.. بدء عملية استكمال فتح وتمهيد عقبة حوالة

متابعات الخليج 365 – عبدالعزيز العاتي – الباحة

تجاوب فرع وزارة النقل بالباحة مع ما نشرته “متابعات الخليج 365” بعنوان “متابعات الخليج 365 تنقل معاناة أهالي حوالة: أنجزوا مشروع طريق دحيمة.

وقال فرع الوزارة بالباحة: إنه تقرر بدء استكمال أعمال فتح وتمهيد عقبة حوالة بمحافظة بلجرشي.

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الجدير بالذكر أن “متابعات الخليج 365” نشرت تقريرًا سلط الضوء على المعاناة التي يعانيها أهالي حوالة؛ وذلك بسبب تعثر المشروع منذ عام 1437.

وأشاد الأهالي بدور “متابعات الخليج 365” في رفع معاناتهم وإيصالها للمسؤول، وأيضًا التفاعل السريع من قبل وزارة النقل بالمنطقة في فترة قصيرة من نشر الخبر.