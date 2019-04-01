منشآت تطلق ملتقى بيبان دعمًا للأنشطة التجارية في الشرقية

2019-04-01

متابعات الخليج 365 - الشرقية

تطلق الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” ملتقى بيبان الشرقية، في مركز الظهران الدولي بالدمام يوم الأربعاء، برعاية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية.

ويتسم ملتقى بيبان بتقديم كافة سبل الدعم من خلال أدوار تكاملية من قبل القطاعات الحكومية المشاركة في الملتقى والقطاعات الخاصة، وتأتي هذه الأدوار التكاملية بهدف تحقيق تطلعات رواد ورائدات الأعمال، حيث تقدم مختلف الجهات المشاركة حلولًا متنوعة تدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

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وسيقدّم ملتقى بيبان الشرقية، بابي الطاقة والصناعة، والثقافة والترفيه، كأحد الأبواب المستحدثة للملتقى، إضافةً إلى باب منشآت، وباب النمو، وباب الانطلاقة، وباب التجارة الإلكترونية، وباب التمكين، وباب ريادة الأعمال، وباب التمويل وتسهيل الأعمال، وباب السوق.

وتعد المنطقة الشرقية حاضنةً للأعمال التجارية الصناعية والثقافية والترفيهية بالإضافة إلى مختلف المجالات، وتزخر بالعديد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

الجدير بالذكر، أن الملتقى سيفتح أبوابه للزوار والراغبين بمشاركة أفكارهم ومشاريعهم والاستفادة من الورش والدورات التدريبية المقدمة بداية من يوم الأربعاء الموافق لـ ٣ إبريل وحتى يوم السبت الموافق لـ ٦ إبريل المقبل من الساعة 4 وحتى 11 مساءً.