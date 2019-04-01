ناشط سعودي في رعاية الأيتام بالعالم: لدي 16 مشروعًا خيريًّا وهذه قصتي

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ناشط سعودي في رعاية الأيتام بالعالم: لدي 16 مشروعًا خيريًّا وهذه قصتي
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد علي الغامدي، الناشط السعودي في رعاية الأيتام بالعالم، أن دور الأيتام ليست الحل الأفضل لليتيم، لذلك قلص عدد دور الأيتام لديه من 21 إلى 11، ووفر للأيتام أسرًا بديلة ليعيشوا حياة طبيعية.
وأضاف الغامدي في تصريحات إلى برنامج “يا هلا” المذاع على قناة روتانا خليجية، أن لديه دورًا لرعاية الأيتام في كينيا وأوغندا وتشاد، وتأثر جدًّا بأعمال الشيخ عبدالرحمن السميط رحمه الله.
وتابع: كنت موظفًا بالقطاع الخاص براتب جيد، فأخذت 5 قروض وجيرتها جميعًا لمشروعاتي الخيرية، وبدأت بمدرسة لتعليم اللغة العربية للأيتام بكينيا.. وعندي 16 مشروعًا خيريًّا على مدار 18 عامًا، ما بين مشروع صحي وتعليمي ومشروع رعاية، ورعيت أكثر من 7000 يتيم حتى تخرجهم أو حتى توفرت لبعضهم أسر بديلة.
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