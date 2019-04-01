أرقام هامة في مسيرة حساب المواطن خلال الربع الأول من 2019

2019-04-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد حساب متابعات الخليج 365 أنه تعامل مع مليون طلب في الربع الأول من عام 2019.

وأوضح حساب متابعات الخليج 365 أن تم التحقق من 129 ألف مستند، وتلقي 58 ألف طلب تقني، و434 ألف اتصال في مركز الاتصال، فيما تلقى 9400 طلب ضمن خدمة “صوتك مسموع”.

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وعبر “تويتر” تفاعل حساب متابعات الخليج 365 مع 227 ألف طلب، وتلقى 89 ألف طلب اعتراض.

يذكر أنه لم يتبقَّ سوى 9 أيام فقط على صرف الدفعة رقم 17 من حساب متابعات الخليج 365 والمقررة 10 إبريل الذي يوافق يوم الأربعاء.

ويشترط حساب متابعات الخليج 365 لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط حساب متابعات الخليج 365 عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.