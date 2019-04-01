صحة عسير تحصد درع التميز الفضي في برنامج المدن الصحية

2019-04-01

متابعات الخليج 365 - سعيد آل هطلاء - عسير

حصل برنامج المدن الصحية بمنطقة عسير ومدينة أبها الصحية على المركز الثاني ودرع التميز الفضي، في برنامج المدن الصحية في مجال برامج ومبادرات الصحة العامة بوزارة الصحة.

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وكرم وزير الصحة، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير وفريق برنامج مدينة أبها الصحية لحصولهما على المركز الثاني في برنامج المدن الصحية.

وأوضح مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير، خالد بن عائض عسيري، أن مدينة أبها كانت الوحيدة التي طبقت العمل بالممارسة المبنية على البراهين وتحليل الوضع الراهن للصحة العامة، بالإضافة إلى كونها المدينة التي يوجد لديها لجنة رئيسية تمثل جميع القطاعات الحكومية، مع التنظيم في بدء خطوات تفعيل برنامج المدن الصحية وفق معايير البرنامج.

جدير بالذكر أن خطوات تحقيق مؤشرات أداء المرحلة الأولى لتفعيل البرنامج خلال النصف الثاني من العام 2018م قد بدأت متسلسلة، وشملت تسجيل طلب الانضمام لبرنامج المدن الصحية بمنظمة الصحة العالمية وتعيين منسق المدينة، وتدشين المدينة عن طريق وزارة الصحة، مع تشكيل اللجنة الرئيسية واللجان الفرعية والتسجيل على الشبكة الإقليمية، وإعداد الملف الوصفي التحليلي لبيانات المدينة.