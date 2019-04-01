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جولة تفتيشية في بارق توقع مخالفات بلدية صادمة
متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - بارق
نفذت بلدية محافظة بارق، ممثلة في قسم صحة البيئة، عددًا من الجولات التفتيشية على المطاعم والمخابز والمحلات الغذائية ببارق ومركز ثلوث المنظر.
وأوضح رئيس بلدية محافظة بارق، أحمد بن عوض البارقي، أنه استمرارًا لحملة غذاؤكم أمانة تم تكليف قسم صحة البيئة بتنفيذ جولات تفتيشية على المطاعم والمخابز والمحلات الغذائية والمهنية ببارق ومركز ثلوث المنظر في اليومين الماضيين.
وأشار البارقي إلى أن الجولة أسفرت عن إغلاق مخبز ومطعم بمركز ثلوث المنظر ومصادرة 50 لوحًا خشبيًّا يستخدم لعجين الخبز غير صالحة للاستخدام وظاهرة عليها علامات التلف ورصد بعض المخالفات الصحية.
وأفاد بأنه خلال جولة أخرى قام بها مراقبي القسم على المحلات المهنية ببارق تم إغلاق 10 محلات لوجود تراخيص مزاولة النشاط منتهية ولرصد مخالفات أدت إلى التشوهات البصرية بالملصقات الدعائية والعرض خارج حدود المحل، مشددًا على أنه سيتم محاسبة المخالفين حسب الأنظمة واللوائح لحماية غذاء متابعات الخليج 365 والمقيم وجميع الأغذية التي تقدم لهم ولمعالجة التشوهات البصرية.
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