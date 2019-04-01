الان تتابع طبيب سعودي يوضح حقيقة بدائل السكر والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الدكتور عبدالله الذيابي أن الإفراط في تناول المشروبات التي تحتوي على بدائل السكر قد تتسبب في زيادة خطر الإصابة بالسمنة وداء السكري كما أنها تعتبر أحد الأسباب التي قد ترفع احتمالية الإصابة بالجلطة الدماغية وأمراض القلب.

وقال الذيابي: “لقد كشفت دراسة حديثة أن الإكثار من تناول المشروبات التي تحتوي على بدائل السكر (أو مُحلّيات صناعية) مثل مشروبات الدايت قد تزيد خطر الإصابة بالجلطة الدماغية وأمراض القلب مع تقدُّم العمر، هذه الدراسة شملت أكثر من 81 ألف شخص، ونُشِرت في مجلة جمعية القلب الأمريكية”.

وتابع: “أوضحت دراسات مختلفة ومتعددة أنَّ بدائل السكر قد تزيد خطر الإصابة بالسمنة وداء السكري، وربما تكون ضارة للبكتيريا النافعة بالجهاز الهضمي، وقد تعمل على تحفيز مستقبلات السكر في الجسم بشكل مفرط؛ مما قد يؤدي إلى الحد من تناوُل الوجبات الصحية المحتوية على السكريات الطبيعية وعدم تقبُّل طعمها. لكن لابد من إجراء مزيد من الدراسات العلمية لإثبات العلاقة بين استخدام بدائل السكر وهذه الأضرار الصحية”.

وأضاف تُعرّف بدائل السكر بأنها: محليات منخفضة أو خالية من السعرات الحرارية وذات حلاوة تفوق السكريات الطبيعية (على سبيل المثال، مقارنة بالفركتوز والسكروز). وبمقارنة حلاوة بدائل السكر بنفس التركيز من السكر العادي، نجد أنَّ الأسبارتام (150-200 مرة أحلى)، والسكرين (300-400 مرة أحلى)، وستيفيليجليكوزيد (200-300 مرة أحلى).

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وأوضح الذيابي تُعد سيفيانا من بدائل السكر المستخلصة من النبات، وهي خالية من السعرات الحرارية وذات حلاوة أكثر بـ 200 مرة مقارنة بالسكر العادي، إلا أنَّ تناوُلها بكميات كبيرة قد يؤدي إلى أضرار صحية.

كما توجد بدائل السكر في عدد كبير من الأطعمة والمشروبات، وأبرزها: مشروبات الدايت، الحلويات والآيس كريم، العلك، والمنتجات التي يتناولها الرياضيون كالبروتينات، كما يمكن إضافتها للمشروبات المتناولة يوميًّا كالقهوة والشاي. وكذلك تتوافر في غير الأطعمة: على سبيل المثال في معاجين الأسنان.

وأشار للإجابة على السؤال: هل المحليات الصناعية آمنة أم لا؟ فإنها تعتبر بصفة عامة آمنة، ولكن تختلف الكمية التي تُعد آمنة من نوع الى آخر، وذلك بحسب هيئة الغذاء والدواء الامريكية، كما أنَّ هذا لا يعني أنها صحية؛ إذ إنَّ الإفراط في تناولها قد ينجم عنه آثار عكسية على صحة الجسم ومنها زيادة الوزن، والذي يُعد السبب الرئيس في استخدامها كبديل للسكر العادي.

وختم الدكتور عبدالله حديثه بالقول للمحافظة على وزن مثالي والتخلص من الوزن الزائد ينصح باتّباع نظام غذائي يحتوي على القليل من المحليات سواء كانت طبيعية أو صناعية ويمكن استبدال المشروبات المحتوية عليها بالعصائر الطبيعية أو الماء، كذلك التقليل من تناوُل الأطعمة الغنية بالدهون وإجمالي السعرات الحرارية المتناولة يومياً، بالإضافة إلى ممارسة الرياضة بانتظام (على الأقل 30 دقيقة يوميًّا أغلب أيام الأسبوع)، وعلاج الأمراض التي قد تتسبب في الإصابة بالسمنة (مثل: خمول الغدة الدرقية، وأمراض الغدد الأخرى) إنْ وُجدت.