الان تتابع وزير العدل يوجه محاكم المنطقة الشرقية بسرعة إنفاذ مقتضى توجيه خادم الحرمين والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ثمن وزير العدل توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين في قضايا حقوقية في المنطقة الشرقية. ووجه المحاكم المختصة بالمنطقة بسرعة إنفاذ مقتضى التوجيه الكريم واستكمال الإجراءات بالشراكة مع الجهات المعنية، وفقا لتغريدة على حساب الوزارة الرسمي على “تويتر”.

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