شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل إمارة جازان يتسلم شهادة الأيزو لأمن المعلومات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سهيل الحمزي (جازان)

تسلم وكيل إمارة منطقة جازان عبدالله بن صالح المديميغ، اليوم (الاثنين)، في مكتبه بديوان الإمارة، شهادة تعزيز الأيزو لأمن المعلومات (iso 27001)، من قبل مدير إدارة الأمن السيبراني هاني زنقوطي، وممثلي شركة أمن الأعمال للاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك للسنة الثانية على التوالي.

واستمع وكيل الإمارة إلى شرح موسع من من قِبل ممثلي شهادة الأيزو ومدير الأمن السيبراني بإمارة المنطقة عن آلية استحقاق شهادة الأيزو (iso 27001).

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وكانت إمارة منطقة جازان قد حصلت على شهادة الأيزو العالمية في أمن المعلومات العام الماضي، وذلك بناء على ما توليه من حرص واهتمام بالغ لتحقيق أفضل مستوى أمان للبنية التحتية التقنية والمعلومات، من خلال أنظمة إدارة أمن المعلومات واستناداً إلى وثيقة المعايير الدولية الأيزو.

وأوضح مدير الأمن السيبراني؛ أن ذلك يأتي استمراراً وحرصاً من إمارة المنطقة على حماية ما لديها من قاعدة بيانات والشبكات والأنظمة، وتعزز هذه الشهادة ما تحتويه من بناء نظام أمن معلومات فعَّال وقابل للتطوير بعد خضوعة للتقييم السنوي، مما منح إمارة المنطقة الثقة في إدارة أمن المعلومات وفق منهجية واضحة وموثوقة.

وأشار إلى ان تعزيز شهادة الأيزو العالمية بأمن المعلومات مؤشر على التزام إمارة منطقة جازان على جميع مستوياتها بحماية أنظمتها المعلوماتية، وتكمن أهميتها في ما يُشكِّله الأمن السيبراني على مستوى العالم من هاجس للقائمين على الأنظمة المعلوماتية، في ظل تنامي عمليات الجرائم والقرصنة المعلوماتية.

وعبَّر وكيل إمارة جازان عن سعادته بما تحقق على مستوى الأمن المعلوماتي والتقني الذي تُوِّج بالحصول على شهادة الأيزو (iso 27001) في هذا المجال، داعياً إلى مواصلة الجهود والعمل على أفضل المستويات لتحقيق الأهداف المرجوة، متمنياً للجميع المزيد من التوفيق والسداد.