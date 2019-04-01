خادم الحرمين يوجه بإطلاق سراح السجناء المعسرين في قضايا حقوقية بالمنطقة الشرقية

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جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الدمام) وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين بالمنطقة الشرقية في قضايا حقوقية وليست جنائية ممن لا تزيد مديونياتهم عن مليون ريال وثبت إعسارهم شرعا وتسديد المبالغ المترتبة عليهم، وذلك بمناسبة زيارته الكريمة التي يقوم بها إلى المنطقة.

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين بالمنطقة الشرقية في قضايا حقوقية وليست جنائية ممن لا تزيد مديونياتهم عن مليون ريال وثبت إعسارهم شرعا وتسديد المبالغ المترتبة عليهم، وذلك بمناسبة زيارته الكريمة التي يقوم بها إلى المنطقة.

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