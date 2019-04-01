خادم الحرمين يصل إلى المنطقة الشرقية قادما من تونس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس الأول إلى المنطقة الشرقية قادما من الجمهورية التونسية الشقيقة.

وكان في استقبال خادم الحرمين الشريفين عند سلم الطائرة بمطار قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية في الظهران، أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان.

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كما كان في استقبال الملك سلمان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد والأمير سلطان بن فهد بن سلمان ونائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد، ووزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله ونائب أمير منطقة القصيم الأمير فهد بن تركي، والأمير محمد بن سعود بن نايف ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض الرويلي، وقائد القوات الجوية الفريق ركن تركي بن بندر.

وفي الصالة الملكية بالمطار كان في استقبال خادم الحرمين الشريفين محافظ الأحساء الأمير بدر بن جلوي والأمير عبدالله بن محمد بن جلوي، ومحافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد، والأمير عبدالعزيز بن محمد بن جلوي والأمير فيصل بن فهد بن عبدالله والأمير فهد بن عبدالله بن جلوي، والأمير محمد بن تركي بن عبدالله والأمير محمد بن يوسف بن سعود والأمير سلطان بن تركي بن عبدالله، والأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالله والأمير نواف بن بندر بن مشاري والأمير عبدالرحمن بن نايف بن ممدوح، والعلماء وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين بالمنطقة الشرقية.

ووصل في معية خادم الحرمين الشريفين كل من الأمير خالد بن فهد بن خالد والأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز والأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد بن بندر والأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز والأمير فيصل بن سعود بن محمد، والأمير خالد بن تركي بن عبدالعزيز وأمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز والمستشار في الديوان الملكي الأمير عبدالله بن خالد، والأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز والأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز.

كما وصل في معية خادم الحرمين الشريفين كل من وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي ووزير الإعلام تركي الشبانة ورئيس المراسم الملكية خالد العباد، ورئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين حازم زقزوق ونائب رئيس الديوان الملكي عقلا العقلا، ونائب السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين مساعد رئيس الديوان الملكي للشؤون التنفيذية فهد العسكر، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم السالم، ورئيس الحرس الملكي الفريق أول ركن سهيل المطيري ووزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد قطان.