استغلال اسم مكة والمدينة يطيح بكويتيين ويلاحق سعوديا وأردنيين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سحر أبوشاهين - الدمام

يلاحق الانتربول السعودي بالتنسيق مع الأمن الكويتي متهما سعوديا هاربا شارك في عملية غسيل أموال بلغت نحو ملياري ريال نفذتها شركات كويتية استغلت اسم مكة والمدينة للترويج لعقارات وهمية وجذب العملاء، بعضها غير قائم نهائيا داخل الكويت، وذلك بحسب المحامي علي العطار لـ«مكة»، مدير مكتب المحامي مشاري العصيمي الذي تولى القضية منذ مارس 2018 وحتى انتهت التحقيقات.

وفيما أحالت النيابة العامة الكويتية مواطنين كويتيين لمحكمة الجنايات، حددت أول جلسة للنظر في القضية 30 أبريل الحالي، بعد إحالة القضية في فبراير الماضي.

جنسيات المتهمين