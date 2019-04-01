ولي العهد يحلق بأغلى أرض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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«بسم الله، وعلى بركة الله، حلق فوق أغلى أرض»، بهذه العبارة أعلن ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان أمس الأول إطلاق أول طائرة تدريب نفاثة من طراز «هوك» جرى تجميعها وتصنيع عدد من أجزائها محليا بأيادي أبناء الوطن، وذلك في قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي.

وفور وصول ولي العهد اطلع على مراحل تجميع وتصنيع الأجزاء الرئيسية لطائرة «هوك» من قبل الشباب السعودي، والاختبارات التي تتم على الطائرة بعد التجميع، واختبار قبول الطائرة بعد الطيران، بالإضافة إلى شرح عن مبادرات البرنامج السعودي البريطاني في نقل وتوطين التقنية، حيث يعمل أكثر من 70% من الشباب السعودي على تجميع 22 طائرة من طراز هوك بعد تدريبهم لأكثر من سنتين على أيدي خبرات عالمية، تأتي في إطار تمكين الصناعات الوطنية الحربية ودعم الاقتصاد الوطني وخلق وظائف نوعية والتي تعد أحد أهم أهداف رؤية الوطن الطموحة 2030.

وشهد ولي العهد حفل التدشين الذي اشتمل على عرض مرئي حول مراحل تجميع الطائرة، ثم سحب مجسما لمقود الطائرة حيث أزاح الستار عن الطائرة، كما وقع على مقدمة الطائرة، ثم التقطت الصور التذكارية لولي العهد وطاقم العمل لهذه الطائرة.

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بعد ذلك توجه ولي العهد إلى منصة عرض إقلاع الطائرة، حيث استأذن قائد الطائرة من ولي العهد عبر جهاز الاتصال اللاسلكي بالإقلاع، ووجهه بالإقلاع، قائلا: بسم الله، وعلى بركة الله، حلق فوق أغلى أرض.

وأشرف البرنامج السعودي البريطاني للتعاون الدفاعي بالتعاون مع شركة (BAE SYSTEMS) - بي أيه إي سيستمز - على تدريب الشباب السعودي بمشاركة أكثر من 25 شركة وطنية.

رافق ولي العهد خلال التدشين وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، ووزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله، ونائب أمير منطقة القصيم الأمير فهد بن تركي، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان.

كما رافقه رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض الرويلي، وقائد القوات الجوية الفريق ركن تركي بن بندر، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.