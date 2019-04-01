السعودية | السعودية.. تعيين هند الزاهد وكيلة لوزارة الخدمة المدنية

شكرا لقرائتكم السعودية.. تعيين هند الزاهد وكيلة لوزارة الخدمة المدنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عين وزير الخدمة المدنية سليمان الحمدان، الإثنين، هند بنت خالد الزاهد وكيلة لوزارة الخدمة المدنية لتمكين المرأة؛ حيث يحظى ملف تمكين المرأة من وظائف الخدمة المدنية في كافة الجهات الحكومية باهتمام كبير، ويعد أحد المبادرات المهمة المسندة إلى وزارة الخدمة المدنية كأحد مستهدفات برنامج التحول الوطني.

وتُعد هند الزاهد الحاصلة على ماجستير في إدارة الأعمال، من الكفاءات النسائية الوطنية في مجال الإدارة، حيث تمتد خبرتها لأكثر من (١٨) عاماً في المجال الإداري شغلت فيها عضوية المجلس التوجيهي لعمل المرأة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى عملها مستشاراً للتطوير الإداري لتمكين المرأة في شركة أرامكو السعودية.

كما كانت عضواً في عدة لجان استشارية منها جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام، وجامعة الملك فيصل بالأحساء، وهي عضو مجلس مديري شركة مطارات الدمام.