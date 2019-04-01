السعودية | الملك سلمان يوجه بإطلاق سراح السجناء المعسرين بالشرقية

شكرا لقرائتكم الملك سلمان يوجه بإطلاق سراح السجناء المعسرين بالشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الإثنين، خلال زيارته إلى المنطقة الشرقية، بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين بالمنطقة في قضايا حقوقية وليست جنائية ممن لا تزيد مديونياتهم عن مليون ريال وثبت إعسارهم شرعاً وتسديد المبالغ المترتبة عليهم.

هذا ووصل الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس الأحد، إلى المنطقة الشرقية قادما من تونس.

وكان في استقبال خادم الحرمين الشريفين في مطار قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية في الظهران، الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.