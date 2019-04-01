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محمد بن مسعود - الدمام - تغلب فريق النصر الأول لكرة القدم على ضيفه فريق الجيل بنتيجة 4-0 في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الملك فهد الدولي ضمن دور الثمانية من كأس خادم الحرمين الشريفين.
أحرز فهد الجميعة هدف التقدم للنصر عند الدقيقة 15 من زمن الشوط الأول إثر كرة عائدة من قدم المدافع داخل منطقة الجزاء ليسددها داخل الشباك.
وفي الشوط الثاني وعند الدقيقة 73 أحرز بيتروس الهدف النصراوي الثاني.
وعند الدقيقة 86 تمكن عبدالرزاق حمدالله من إضافة الهدف الثالث قبل أن يختتم بيتروس مسلسل الأهداف مضيفاً الهدف الرابع عند الدقيقة 90.
برباعية.. النصر يقصي الجيل من كأس الملكصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-01
تغلب فريق النصر الأول لكرة القدم على ضيفه فريق الجيل بنتيجة 4-0 في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الملك فهد الدولي ضمن دور الثمانية من كأس خادم الحرمين الشريفين.
أحرز فهد الجميعة هدف التقدم للنصر عند الدقيقة 15 من زمن الشوط الأول إثر كرة عائدة من قدم المدافع داخل منطقة الجزاء ليسددها داخل الشباك.
وفي الشوط الثاني وعند الدقيقة 73 أحرز بيتروس الهدف النصراوي الثاني.
وعند الدقيقة 86 تمكن عبدالرزاق حمدالله من إضافة الهدف الثالث قبل أن يختتم بيتروس مسلسل الأهداف مضيفاً الهدف الرابع عند الدقيقة 90.
01 إبريل 2019 - 25 رجب 1440
11:15 PM
تغلب فريق النصر الأول لكرة القدم على ضيفه فريق الجيل بنتيجة 4-0 في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الملك فهد الدولي ضمن دور الثمانية من كأس خادم الحرمين الشريفين.
أحرز فهد الجميعة هدف التقدم للنصر عند الدقيقة 15 من زمن الشوط الأول إثر كرة عائدة من قدم المدافع داخل منطقة الجزاء ليسددها داخل الشباك.
وفي الشوط الثاني وعند الدقيقة 73 أحرز بيتروس الهدف النصراوي الثاني.
وعند الدقيقة 86 تمكن عبدالرزاق حمدالله من إضافة الهدف الثالث قبل أن يختتم بيتروس مسلسل الأهداف مضيفاً الهدف الرابع عند الدقيقة 90.
، برباعية.. النصر يقصي الجيل من كأس الملك ،
المصدر : الخليج 365
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