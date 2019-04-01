محمد بن مسعود - الدمام - أظهرت اصطفاف حرس الشرف لتحيته تزامنًا مع الزيارة الحالية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى المنطقة الشرقية، نشرت دارة الملك عبدالعزيز عبر حسابها في "تويتر" صورة نادرة، توثق زيارة "المؤسس" إلى المنطقة الشرقية عام ١٩٣٩م.

وأظهرت الصورة اصطفاف حرس الشرف لتحية الملك عبدالعزيز عند قدوم موكبه. بمناسبة زيارة الملك سلمان.. نشر صورة نادرة لزيارة "المؤسس" للمنطقة الشرقية قبل 80 عامًا صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-01 تزامنًا مع الزيارة الحالية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى المنطقة الشرقية، نشرت دارة الملك عبدالعزيز عبر حسابها في "تويتر" صورة نادرة، توثق زيارة "المؤسس" إلى المنطقة الشرقية عام ١٩٣٩م.

وأظهرت الصورة اصطفاف حرس الشرف لتحية الملك عبدالعزيز عند قدوم موكبه. Advertisements 01 إبريل 2019 - 25 رجب 1440 10:49 PM أظهرت اصطفاف حرس الشرف لتحيته أظهرت اصطفاف حرس الشرف لتحيته تزامنًا مع الزيارة الحالية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى المنطقة الشرقية، نشرت دارة الملك عبدالعزيز عبر حسابها في "تويتر" صورة نادرة، توثق زيارة "المؤسس" إلى المنطقة الشرقية عام ١٩٣٩م.

وأظهرت الصورة اصطفاف حرس الشرف لتحية الملك عبدالعزيز عند قدوم موكبه. ، بمناسبة زيارة الملك سلمان.. نشر صورة نادرة لزيارة "المؤسس" للمنطقة الشرقية قبل 80 عامًا ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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