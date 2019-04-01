بالصور.. أمير الباحة يتوِّج 3 طلاب من تعليم الطائف حصدوا جائزة التفوُّق العلمي

توَّج الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، ثلاثة طلاب من الإدارة العامة للتعليم بالطائف.

جاء ذلك بمناسبة حصد الطلاب المُكرَّمين جائزة الشيخ محمد بن صالح بن سلطان للتفوُّق العلمي والإبداع في التربية الخاصة؛ حيث تم تكريمهم في الرياض بحضور مدير إدارة التربية الخاصة سلطان الثقفي.

وحققت الطالبة أبرار تركي العتيبي من المدرسة الثانوية الرابعة، المركز الأول في فرع القرآن الكريم، فيما حصد الطالب ماجد سعيد الطلحي من ثانوية الحديبية المركز الثاني في فرع التفوُّق الدراسي، فيما حصل الطالب عبدالكريم حمد الزايدي من ابتدائية الثقافة المركز الثالث في فرع الإبداع العلمي.

وتهدف الجائزة إلى دعم التفوُّق والابتكار لدى طلاب التربية الخاصة بمختلف الفئات في المجالات التالية: القرآن الكريم، والتفوُّق الدراسي، والإبداع الأدبي، والإبداع الفني، والإبداع العلمي.

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من جانبه، أشاد المدير العام للتعليم بالطائف طلال اللهيبي، بما تحقق من إنجاز في هذه الجائزة، وقدَّم تهنئته وشكره لإدارتي التربية الخاصة للبنين والبنات، وللطلبة الفائزين، مؤكدًا الدور المشرِّف للمشاركين في المسابقة، وحثهم في الوقت نفسه على مواصلة الجهود المميزة لاستمرار الإنجازات التي تساهم في تحقيق الأهداف التعليمية.

يذكر أن وزارة التعليم تستهدف توفير فرصة التعليم للجميع، في بيئة تعليمية مناسِبة، في ضوء السياسة التعليمية للمملكة، ورفع جودة مخرجاته، وزيادة فاعلية البحث العلمي، وتشجيع الإبداع والابتكار، وتنمية الشراكة المجتمعية، والارتقاء بمهارات وقدرات منسوبي التعليم.

وتعمل رؤية وزارة التعليم ارتكازًا على عدد من الأهداف، تتضمَّن بناء شخصية الطالب الإسلامية والوطنية والفكرية؛ معرفيًّا ومهاريًّا وقيميًّا، وتوفير فرص القبول للطلبة للالتحاق بمراحل التعليم، وتطوير معايير اختيار المعلم وتأهيله، وتنمية كفاياته التعليمية وتحفيزه، ورفع الجودة والارتقاء بالمستوى النوعي للتعليم، مع التوسُّع في إنشاء المباني والمرافق التعليمية وصيانتها، وإنتاج البحث العلمي والمعرفة ونشرهما وتوظيفهما، والتوسُّع في برامج الدراسات العليا.

كما تشمل أهداف وزارة التعليم، التوسُّع في التعليم الأهلي لتحقيق أهداف التنمية، ورفع مستوى مخرجات التعليم بما يحقق المواءمة مع متطلبات التنمية، واحتياجات المجتمع، وتطوير البيئة التنظيمية وتفعيل الحوكمة، ودعم الابتعاث الخارجي للمتميزين للوفاء باحتياجات التنمية ونقل المعرفة.