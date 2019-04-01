فيديو “المواطن”.. 8 فوائد لا تعرفها عن الجريب فروت

2019-04-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

من المعروف أن هناك العديد من الفوائد لثمرة الجريب فروت، منها أنه يحتوي على فيتامين ج وبوتاسيوم وحديد وكالسيوم.

ويلعب الجريب فروت دورًا هامًا كمضاد للأكسدة ومركب الهسبريدين، حيث يحتوي كوب من العصير غير المحلى ويحتوي على 95 ملجم من فيتامين ج.

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كما أن الجريب فروت غني بألياف البكتين القابلة للذوبان لتقليل الكوليسترول في الدم، وأيضًا يخفف آلام التهاب المفاصل ومرض الذئبة الحمراء والأمراض الالتهابية الأخرى.

ويمكن مشاهدة أهم فوائد الجريب فروت عبر فيديو “متابعات الخليج 365” فيما يلي: