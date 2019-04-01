17 ورشة عمل وعروض فنية وترفيهية ضمن ليالي الأحساء الثقافية

2019-04-01

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري

اختتمت الهيئة العامة للثقافة فعالياتها التي أقامتها في محافظة الإحساء، بعنوان “ليالي ثقافية” ضمن موسم الشرقية 2019م، واستمرت على مدى 5 أيام في الفترة من 26- 30 مارس، وسط حضور غفير من أهالي المحافظة والمحافظات المجاورة لها.

وشهدت الفعاليات تنوعًا ثقافيًّا أضفى جوًّا من البهجة والسرور على زوار الفعاليات، إضافة لتعزيز الثقافة والمعرفة التي تحرص عليها الهيئة في سبيل جهودها الحثيثة في تعزيز الحراك الثقافي في المملكة.

وحرصت الهيئة على إشباع ذائقة جميع الزوار، حيث تضمنت فعالياتها عروضًا مسرحية وأمسيات حوارية، إضافة إلى العروض الموسيقية والغنائية، وعروض أفلام السينما السعودية ونقل تجاربها، وعدد من العروض البصرية، وإتاحة فرصة مقابلة الجمهور برموز الثقافة والفن عبر المنصة الثقافية، وعمل اللقاءات معهم.

وتم تقديم 17 ورشة عمل تدريبية في المجالات الثقافية والفنية، ومنها الإيقاع الخليجي، والتمثيل السينمائي، وكتابة السيناريو، وصناعة الشخصيات السينمائية وصناعة العرائس، والتمثيل المسرحي، والارتجال المسرحي للأطفال، وكتابة القصة، وهندسة الكلمة، والتصوير بالهواتف الذكية، وتصوير الأطعمة، وفن الديكوباج، وأساسيات النحت، والرسم على الجلود، والرسم على الجدران، ورسوم الأطفال، والرسم الحي.

وتحدث خلال الفعاليات عدد من الشخصيات الثقافية، وذلك ضمن اللقاء الحواري والتفاعلي، ومنهم، الدكتور سمير الضامر الذي تحدث عن الموروث الشعبي.

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كما تحدث الدكتور نايف خلف عن التمثيل المسرحي، وقام المسرحي يوسف الخميس بسرد حكايات ثقافية للشباب، فيما تحدث الدكتور سامي الجمعان عن اليوم العالمي للمسرح، كما كان للمخرج سمعان العاني حديث عن المسرح وهموم المسرحيين.

وأيضًا تحدث كل من مدير فرع هيئة السياحة بالإحساء خالد الفريدة ومدير وحدة الآثار وليد الحسين عن تراث المواقع التاريخية بالإحساء، فيما تحدث المخرج المسرحي علي الغوينم عن إدارة الفعل الثقافي، وسرد الفنان سمير الناصر قصص وحكايات عن الدراما السعودية، كما عرض الفنان مشعل المطيري تجارب سينمائية.

وشهدت الفعاليات عروض أفلام السينما، حيث تم عرض فيلم “القاري” وفيلم “بوصلة” وفيلم “لسان” وفيلم “جابر” وفيلم “أصفر” وفيلم “عاطور” وفيلم “أغنية الجعة” وفيلم “وسطي”، إضافة لعرض مسرحية “ترانزيت” ومسرحية الأطفال “ألف ليلة ونص”.

واحتفلت هيئة الثقافة ضمن “ليالي ثقافية” باليوم العالمي للمسرح وكرمت اثنين من رواد المسرح السعودي، المخرج سمعان العاني والدكتور سامي الجمعان، كما تم تقديم رسالة عن هذا اليوم من مسرحيي الإحساء وقدمها الفنان سلطان النوه.