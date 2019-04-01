الان تتابع “الأرصاد” تحذر: رياح مثيرة للأتربة وأمطار على 3 مناطق بينها الرياض والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 16 دقيقة - 10:15 م, 1 أبريل 2019 م التعليقات: 0 أعلنت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، اليوم، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية مع فرصة هطول أمطار رعدية خفيفة -بمشيئة الله تعالى – على مناطق نجران، الشرقية، الرياض حتى صباح الغد.

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