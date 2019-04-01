الان تتابع خادم الحرمين الشريفين يوجه بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين في قضايا حقوقية بالمنطقة الشرقية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 48 دقيقة - 9:43 م, 1 أبريل 2019 م التعليقات: 0 ممن لا تزيد مديونياتهم عن مليون ريال الخليج 365-واس بمناسبة الزيارة الكريمة التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، إلى المنطقة الشرقية، فقد وجه ـ أيده الله ـ بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين بالمنطقة في قضايا حقوقية وليست جنائية ممن لا تزيد مديونياتهم عن مليون ريال وثبت إعسارهم شرعاً وتسديد المبالغ المترتبة عليهم.

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