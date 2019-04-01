شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يستقبل أمراء ووزراء وعلماء ومواطنين في الشرقية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الدمام)

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في المنطقة الشرقية مساء اليوم، أصحاب السمو الأمراء، وأصحاب الفضيلة، والمعالي، وجموعًا من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه - رعاه الله -.

ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين قصر الخليج في الدمام ، كان في استقباله أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، و نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وفي بداية الاستقبال أنصت الجميع لتلاوة آيات من القرآن الكريم .

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ثم تشرف الجميع بالسلام على خادم الحرمين الشريفين.

بعد ذلك تناول الجميع طعام العشاء مع خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله -.

حضر الاستقبال، الأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز ، والأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز ، والأمير فيصل بن سعود بن محمد، والأمير خالد بن تركي بن عبدالعزيز، ووكيل الحرس الوطني للقطاع الشرقي الأمير مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز ، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز، ومحافظ الاحساء الأمير بدر بن محمد بن جلوي ، والأمير عبدالله بن محمد بن جلوي، ومحافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد ، والأمير فهد بن عبدالله بن جلوي، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز ، والأمير سلطان بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن تركي بن عبدالله، والأمير محمد بن يوسف بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير سلطان بن تركي بن عبدالله ، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز ، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز ، والمستشار بالديوان الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز ،والأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالله ، والأمير نواف بن بندر بن مشاري ، والأمير سعود بن عبدالعزيز بن جلوي ، الأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز ، والأمير سعود بن خالد بن جلوي ، والأمير محمد بن عبدالعزيز بن جلوي ، والأمير عبدالرحمن بن نايف بن ممدوح بن عبدالعزيز، وأصحاب الفضيلة والمعالي وكبار المسؤولين.