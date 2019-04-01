شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يوجه بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين في قضايا حقوقية بالمنطقة الشرقية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الدمام)

بمناسبة الزيارة الكريمة التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، إلى المنطقة الشرقية، فقد وجه بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين بالمنطقة في قضايا حقوقية وليست جنائية ممن لا تزيد مديونياتهم عن مليون ريال وثبت إعسارهم شرعاً وتسديد المبالغ المترتبة عليهم.

حفظ الله خادم الحرمين الشريفين، وأجزل له الأجر والمثوبة، إنه سميع مجيب.