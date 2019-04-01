شكرا لقرائتكم خبر عن فرع وزارة البيئة بالقريات يُنفِّذ حملة بيطرية في مركز الوادي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

يبدأ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة في محافظة القريات، ممثلاً بقسم الثروة الحيوانية شعبة الإرشاد البيطري، بمرافقة العيادة البيطرية المتنقلة، الحملة الإرشادية البيطرية يوم غدٍ (الثلاثاء)، في مقر مركز الوادي، لتقديم الخدمات العلاجية والإرشادية لمُربي الماشية في قريتي العقيلة وغطي.

وتهدف الحملة إلى توعية وإرشاد المربين وتقديم الأدوية المتوفرة والخدمات اللازمة، وتشخيص الحالات المرضية للماشية من قِبل الفريق البيطري المُشارك في تنفيذ الحملة.

ويدعو المكتب مُربي الماشية إلى التواجد في الموعد المحدد للاستفادة من الخدمات المُقدَّمة.