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فرع وزارة البيئة بالقريات يُنفِّذ حملة بيطرية في مركز الوادي

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جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

يبدأ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة في محافظة القريات، ممثلاً بقسم الثروة الحيوانية شعبة الإرشاد البيطري، بمرافقة العيادة البيطرية المتنقلة، الحملة الإرشادية البيطرية يوم غدٍ (الثلاثاء)، في مقر مركز الوادي، لتقديم الخدمات العلاجية والإرشادية لمُربي الماشية في قريتي العقيلة وغطي.

وتهدف الحملة إلى توعية وإرشاد المربين وتقديم الأدوية المتوفرة والخدمات اللازمة، وتشخيص الحالات المرضية للماشية من قِبل الفريق البيطري المُشارك في تنفيذ الحملة.

ويدعو المكتب مُربي الماشية إلى التواجد في الموعد المحدد للاستفادة من الخدمات المُقدَّمة.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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