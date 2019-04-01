شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة الطائف تزيل إحداثات مخالِفة على مساحة 10 آلاف م2 بمخاضة الشفا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الطائف)

أزالت أمانة الطائف ممثلة في بلدية الشفا الفرعية تعدياً على أراضي حكومية بيضاء بمركز الشفا، وذلك إثر رصد الفرع إحداثات مخالفة تشمل غرفًا سكنيةً وأحواشًا وهناقرَ وأسوارًا للماشية، وجرى التحقق من الاعتداء على الأرض بدون وجود مستمسكات شرعية لدى المحدِثين.

وبلغت مساحة التعديات المُزالة 10 آلاف متر مربع من الأراضي الحكومية بقرية المخاضة بمركز الشفا السياحي، وتعاملت الأمانة (وكالة الخدمات - البلديات الفرعية) مع التعديات القائمة بالإزالة الفورية بمشاركة فعالة من رئيس ومراقبي الفرع ولجنة التعديات وبدعم من قوة أمنية، وأدرج الموقع ضمن قائمة المواقع التي ستخضع لرقابة يومية مباشرة لضمان عدم عودة الإحداثات المخالفة إليها مرة أخرى.

وبينت الأمانة أن فرق رقابة البناء بالبلديات الفرعية تقوم بجولات يومية للتأكد من الإنشاءات السكنية والتجارية الجاري العمل فيها، والاطلاع على المستمسكات الشرعية وتراخيص البناء النظامية لدى أصحابها، وفي حال رصد أي تعدي على الأراضي الحكومية البيضاء تزال بشكل فوري تطبيقاً للتوجيهات الصادرة بهذا الخصوص وتعاميم إمارة منطقة مكة المكرمة ووزارة الشؤون البلدية والقروية القاضية بسرعة التعامل مع جميع الإحداثات والتعديات غير النظامية مع تطبيق الأنظمة التعليمات على المخالفين.