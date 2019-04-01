دبي - بواسطة محمد فارس أطلق حساب "أبشر" عبر منصته الرسمية خدمة جديدة باسم "مسرور"، تمكن المستخدمين من تلقى الإجابات عن استفساراتهم آليا بشكل فوري.
وتقوم الخدمة الجديدة بالرد على الاستفسار مباشرة دون انتظار للمختص، وذلك على حسابها الرسمي في "تـــويـــتـــر".
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وتتيح الخدمة الاستفسار عن آلية التسجيل في أبشر، والخدمات التي يوفرها حساب أبشر، والحصول على الدعم في حال وجود مشكلة، ومعلومات عن تطبيق أبشر على الهواتف الذكية، وفي حال نسيان كلمة المرور لحساب أبشر.
وتُستخدم الخدمة بالضغط على أحد الخيارات المذكورة أعلاه، ومن ثم يتم الرد فوريا، وتستمر في الخدمة وتلقي الإفادات حتى تنتهي من استفسارك.
كانت هذه تفاصيل خبر "أبشر" يطلق خدمة "مسرور" للرد الفوري على الاستفسارات.. وهذه طريقة استخدامها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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