انت الان تتابع تفاصيل خبر "يد" الدحيل تُحلّق في سماء آسيا وتضمن مشاركة مونديالية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 1 أبريل 2019 08:59 مساءً - تربع نادي الدحيل القطري على عرش القارة الآسيوية لكرة اليد بفوزه مساء الاثنين على مواطنه الوكرة بنتيجة (22-21)، في المباراة النهائية للبطولة القارية التي شهدت مشاركة 13 فريقاً يمثلون 11 دولة، وأقيمت فعالياتها على صالة نادي الكويت الرياضي.

وضمن الدحيل مشاركته في بطولة العالم للأندية أبطال القارات "سوبر غلوب 2019" بصفته ممثلاً للقارة الآسيوية في "المحفل الرياضي الكبير" على مستوى كرة اليد.

أنهى الدحيل الشوط الأول من الموقعة القطرية الخالصة متقدماً بفارق ثلاثة أهداف بنتيجة (12-9)، قبل أن يحتدم التنافس والتشويق في اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء.

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وجدد الدحيل فوزه على الوكرة بعد أن التقيا وجهاً لوجه في الدور الرئيسي، وانتهت بفوز مثير بفارق هدف وحيد (22-21)، ليؤكد أفضليته المطلقة في التتويج بلقب البطولة الآسيوية عن جدارة واستحقاق كاملين.

وكان الدحيل قد بلغ المباراة النهائية للبطولة الآسيوية بفوزه على الشارقة الإماراتي في نصف النهائي بنتيجة (29-24)، في حين تخطى الوكرة منافسه "الكويت" الكويتي بنتيجة (31-28).

وظفر الشارقة الإماراتي بالمركز الثالث عقب فوزه القاتل على "الكويت" الكويتي في المباراة الترتيبية بنتيجة (28-27).

تجدر الإشارة إلى أن السد القطري يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بلقب البطولة الآسيوية لأندية أبطال الدوري لكرة اليد، بخمسة ألقاب، في حين فاز الجيش القطري وكاظمة والقادسية الكويتيان باللقب مرتين، مقابل لقب وحيد لكل من الريان ولخويا (قطر)، والفحيحيل والصليبيخات (الكويت)، والأهلي ومضر ونور (السعودية)، والسد (لبنان)، والنجمة (البحرين).