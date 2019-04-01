شكرا لقرائتكم خبر عن الأجهزة الأمنية بوداي حضرموت تحرر مختطفا وتعتقل الجناة والان مع التفاصيل
تمكنت الأجهزة الأمنية بوادي حضرموت في مداهمة نوعية يحرر المختطف عبدالباري هود السقاف، من وسط بيت في احدى مزارع منطقة الغرفة بمشاركة الامن العام وقوات الامن الخاصة وكتيبة المهام الخاصة بالمنطقة العسكرية الأولى وبدعم وإسناد من التحالف العربي ممثلة في المملكة العربية السعودية.
وفي خلال المداهمة تم القبض على الخاطفين داخل مبنى في احد المزارع محتجزين المدعو عبدالباري حيث تم إيداعهم السجن والبحث عن بقية العصابة وأستكمال الاجراءات القانونية بشانهم.
تأتي هذه الجهود بناء على خطة مدير عام الامن والشرطة بوادي حضرموت والصحراء العميد مبارك احمد العوبثاني لضبط المطلوبين امنيا والخارجين عن القانون والاماكن المشبوهه لتحقيق الأمن والاستقرار وتثبيت السكينة العامة.
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