شكرا لقرائتكم خبر عن الملك يوجّه بإطلاق سراح السجناء المعسرين بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

بمناسبة الزيارة الكريمة التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، إلى المنطقة الشرقية، فقد وجه ـ أيده الله ـ بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين بالمنطقة في قضايا حقوقية وليست جنائية ممن لا تزيد مديونياتهم عن مليون ريال وثبت إعسارهم شرعاً وتسديد المبالغ المترتبة عليهم.

حفظ الله خادم الحرمين الشريفين، وأجزل له الأجر والمثوبة، إنه سميع مجيب.