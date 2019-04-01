شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الصحفيين: لا يحق لأى جهة منع المصورين من أداء واجبهم والان نبدء بالتفاصيل

أكدت هيئة الصحفيين أنها ستتواصل مع المسؤولين في هيئة الطيران المدني لمعرفة أسباب المنع غير المبرر لبعض المصورين من تصوير حفل فعاليات مؤتمر الطيران المدني الدولي 2019 الذي انطلق الاثنين، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والذي تنظمه هيئة الطيران المدني.

وأوضحت الهيئة أن المصورين يمثلون الإعلام السعودي ولا يحق لأي جهة منعهم من أداء واجبهم الصحفي تحت أي ذريعة أو حكر المعلومة لشخص أو جهة معينة ما دام أن المناسبة عامة ووطنية وليست خاصة.

وجدّدت الهيئة مطالبتها للجهات الحكومية بالامتثال ومراعاة أخلاقيات العمل الصحفي بتمكين وسائل الاعلام من ممارسة مهامها، التي تعكس الصورة المشرفة للسعودية.