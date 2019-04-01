شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الصحفيين: لا يحق لأى جهة منع المصورين من أداء واجبهم والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت الهيئة أن المصورين يمثلون الإعلام السعودي ولا يحق لأي جهة منعهم من أداء واجبهم الصحفي تحت أي ذريعة أو حكر المعلومة لشخص أو جهة معينة ما دام أن المناسبة عامة ووطنية وليست خاصة.
وجدّدت الهيئة مطالبتها للجهات الحكومية بالامتثال ومراعاة أخلاقيات العمل الصحفي بتمكين وسائل الاعلام من ممارسة مهامها، التي تعكس الصورة المشرفة للسعودية.
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة الصحفيين: لا يحق لأى جهة منع المصورين من أداء واجبهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.