شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير أحمد بن فهد يطلع على إحصائيات "موسم الشرقية" والان نبدء بالتفاصيل

تشرف مركز تنسيق "موسم الشرقية" بزيارة صاحب سمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية حيث أشاد سموه بعمل اللجنة التنسيقية وبارك نجاح "موسم الشرقية" واستمع سموه لآخر الإحصائيات الخاصة بموسم الشرقية من أعداد الزوار وعدد ساعات التطوع بعد ذلك تجول سموه في المركز حيث تعرف على فريق التصوير ومونتاج الفيديوهات كذلك على الفريق المختص بإدارة السوشل ميديا لموسم الشرقية بعد ذلك تشرف فريق اللجنة التنسيقية بالحصول على صورة مع سموه.

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