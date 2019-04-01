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هنا أسعار العملات العربية مقابل الريال السعودي اليوم الاثنين

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2019-04-01

هنا أسعار العملات العربية مقابل الريال السعودي اليوم الاثنين

متابعات الخليج 365 - الرياض

تباينت أسعار العملات العربية مقابل الريال خلال التعاملات المسائية اليوم الاثنين، وفيما يلي تقدم “متابعات الخليج 365” أسعار العملات مقابل العملة المحلية بحسب آخر التحديثات.

جنيه مصري (EGP)

1 جنيه مصري = 0.2162 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 4.6252 جنيه مصري

درهم إماراتي (AED)

1 درهم إماراتي = 1.0210 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.9794 درهم إماراتي

جنيه سوداني (SDG)

1 جنيه سوداني = 0.0788 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 12.6976 جنيه سوداني

دينار جزائري (DZD)

1 دينار جزائري = 0.0314 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 31.8105 دينار جزائري

دينار بحريني (BHD)

1 دينار بحريني = 9.9490 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.1005 دينار بحريني

دينار عراقي (IQD)

1 دينار عراقي = 0.0031 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 318.1851 دينار عراقي

دينار أردني (JOD)

1 دينار أردني = 5.2895 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.1891 دينار أردني

دينار كويتي (KWD)

1 دينار كويتي = 12.3283 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.0811 دينار كويتي

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ليرة لبنانية (LBP)

1 ليرة لبنانية = 0.0025 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 402.1070 ليرة لبنانية

دينار ليبي (LYD)

1 دينار ليبي = 2.6922 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.3714 دينار ليبي

درهم مغربي (MAD)

1 درهم مغربي = 0.3879 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 2.5783 درهم مغربي

ليرة سورية (SYP)

1 ليرة سورية = 0.0073 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 137.3216 ليرة سورية

شلن صومالي (SOS)

1 شلن صومالي = 0.0065 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 154.2492 شلن صومالي

ريال عماني (OMR)

1 ريال عماني = 9.7411 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.1027 ريال عماني

ريال قطري (QAR)

1 ريال قطري = 1.0301 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.9708 ريال قطري

دينار تونسي (TND)

1 دينار تونسي = 1.2411 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.8057 دينار تونسي

ريال يمني (YER)

1 ريال يمني = 0.0150 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 66.7555 ريال يمني





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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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