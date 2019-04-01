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2019-04-01 هنا أسعار العملات العربية مقابل الريال السعودي اليوم الاثنين متابعات الخليج 365 - الرياض تباينت أسعار العملات العربية مقابل الريال خلال التعاملات المسائية اليوم الاثنين، وفيما يلي تقدم “متابعات الخليج 365” أسعار العملات مقابل العملة المحلية بحسب آخر التحديثات. جنيه مصري (EGP) 1 جنيه مصري = 0.2162 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 4.6252 جنيه مصري درهم إماراتي (AED) 1 درهم إماراتي = 1.0210 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.9794 درهم إماراتي جنيه سوداني (SDG) 1 جنيه سوداني = 0.0788 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 12.6976 جنيه سوداني دينار جزائري (DZD) 1 دينار جزائري = 0.0314 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 31.8105 دينار جزائري دينار بحريني (BHD) 1 دينار بحريني = 9.9490 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.1005 دينار بحريني دينار عراقي (IQD) 1 دينار عراقي = 0.0031 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 318.1851 دينار عراقي دينار أردني (JOD) 1 دينار أردني = 5.2895 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.1891 دينار أردني دينار كويتي (KWD) 1 دينار كويتي = 12.3283 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.0811 دينار كويتي Advertisements ليرة لبنانية (LBP) 1 ليرة لبنانية = 0.0025 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 402.1070 ليرة لبنانية دينار ليبي (LYD) 1 دينار ليبي = 2.6922 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.3714 دينار ليبي درهم مغربي (MAD) 1 درهم مغربي = 0.3879 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 2.5783 درهم مغربي ليرة سورية (SYP) 1 ليرة سورية = 0.0073 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 137.3216 ليرة سورية شلن صومالي (SOS) 1 شلن صومالي = 0.0065 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 154.2492 شلن صومالي ريال عماني (OMR) 1 ريال عماني = 9.7411 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.1027 ريال عماني ريال قطري (QAR) 1 ريال قطري = 1.0301 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.9708 ريال قطري دينار تونسي (TND) 1 دينار تونسي = 1.2411 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.8057 دينار تونسي ريال يمني (YER) 1 ريال يمني = 0.0150 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 66.7555 ريال يمني









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