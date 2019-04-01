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الأزهري يتبرع ببناء وحدة غسيل كلوي في محايل عسير لخدمة آلاف المرضى
متابعات الخليج 365 - سعيد مشهور - الرياض
وقعت وزارة الصحة، ممثلة في الوزير توفيق الربيعة، اتفاقية شراكة مجتمعية مع شركة النوير الذهبية، ويمثلها رئيس مجلس إدارتها رجل الأعمال سعيد بن عبدالله الأزهري، لتنفيذ بناء وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى محايل عسير مجهزة بأحدث التقنيات والتجهيزات الطبية الحديثة، وذلك على نفقته الخاصة.
وأكد وزير الصحة أن هذا المشروع الحيوي والهام جدًّا سيخدم آلاف المواطنين في منطقة عسير، حيث ستقوم الوزارة بتشغيله فور الانتهاء من أعمال البناء والتجهيز، ومن المقرر أن تتولى شركة النوير الذهبية التنفيذ في القريب العاجل بعد الانتهاء من التراخيص اللازمة واستلام الموقع.
وفي ختام توقيع الاتفاقية، قدم وزير الصحة شكره وتقديره لرجل الأعمال سعيد الأزهري على تبرعه بهذا المشروع الخيري والمهم، وقال: إن تكفله بإنشاء هذا المركز الذي سوف يخدم مرضى الفشل الكلوي في المحافظة والمناطق المجاورة لها، سيعود بالفائدة الكبيرة والعظيمة على المرضى بوجود وحدة متكاملة بمواصفات عالية بأحدث التقنيات العالمية ويخدم هذه الشريحة الغالية، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن هذه المبادرة الاجتماعية الكريمة من الأزهري غير مستغربة على أبناء المنطقة في المشاركة المجتمعية في بناء الوطن، داعيًا الله عز وجل أن يكون هذا العمل في ميزان حسناته.
من جهته، قال الأزهري: أنا لست سوى خادم للجميع وشرف لي أن أتيحت لي هذه الفرصة لتقديم هذه الخدمة لأبناء وطني ومجتمعي، وهذا واجب المواطنة والانتماء لهذا الوطن الذي ينعم تحت ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان وللشعب السعودي الوفي.
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