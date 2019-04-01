الأرصاد: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة غدا

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس غدٍ الثلاثاء الموافق 2019/04/02 في المملكة.

وقالت إنه يستمر هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على “الباحة، عسير، جازان، نجران والأجزاء الشرقية، الأجزاء الجنوبية الشرقية، الأجزاء الجنوبية للرياض، مرتفعات جازان.

وشملت التوقعات أن لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية من المملكة.