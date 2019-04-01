استعلام عن تجديد اقامة وصلاحية الإقامة عبر خدمة أبشر الجوازات للاستعلامات الإلكترونية

بوابة أبشر الجوازات استعلام عن تجديد اقامة عامل أو موظف وافد، أو الاستعلام عن صلاحية الإقامة، من بوابة الاستعلامات الإلكترونية وزارة الداخلية برقم الإقامة، من الخدمات التي وفرتها وزارة الداخلية للمواطن والمقيم، ويستفيد منها الطرفين في معرفة موعد انتهاء صلاحية الإقامة، وتاريخ انتهاء اقامة العامل أو الموظف أو سريانها وموعد التجديد السنوي، ولا تستلزم الخدمة قضاء وقت كبير بل تتم إلكترونياً في دقائق معدودة، بما يحقق الهدف من التطور في طريقة وجودة تقديم الخدمات للمستفيدين.

الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين والمقيمين من بوابة أبشر الإلكترونية، تشمل خدمات أبشر الجوازات والتي منها سنتعرف على طريقة الاستعلام عن صلاحية الإقامة، وبالتالي تحديد تاريخ انتهاء إقامة عامل وافد، كي لا يتعرض العامل للمعاقبة بمخالفة القوانين واللوائح، ويكون مهدد بشكل مستمر من ملاحقة الاجهزة الأمنية خاصة مع تعرضه لوقف الخدمات، و تتم خدمة استعلام عن تجديد اقامة وافد برقم الإقامة على حسب ما سنقدم من صور لتوضيح تلك الخدمة الهامة.

خدمة استعلام عن تجديد اقامة

تنفيذ خدمة استعلام عن تجديد اقامة العامل او الموظف الوافد للعمل في الأراضي السعودية، تبدا من الدخول على موقع وزارة الداخلية السعودية، ومنه الخدمات الإلكترونية أبشر الجوازات، واختيار خدمة استعلام عن الإقامة، والتي يمكن الدخول عليها بدون بحث من خلال رابط الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الاقامة وكلمة التحقق.

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ادخل رقم الإقامة للعامل الوافد من خلال بيانات بطاقة رخصة الإقامة، ثم رمز التحقق ثم ابحث عن النتائج، وفي حالة كانت الإقامة سارية المفعول، سيظهر رسالة تفيد بذلك موضحة موعد انتهاء الإقامة للبدء في انهاء اجراءات التجديد.