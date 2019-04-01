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أسعار المواقد في السعودية 2019 | شامل جميع الأنواع ” غاز- سيراميك – كهربائي ”...

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أسعار المواقد ” البوتاجازات ” بمختلف الماركات داخل المملكة العربية ، نُقدمه إليكم عبر تقرير شامل وعام يرصد الأسعار الخاصة بالمواقد في السعودية بجميع الماركات من ” لجيرمانيا – جينيرال ايليكترك – البرتو – جليم غاز – تيفال – سيمفر – وايت وستنجهاوس – جيبسون – ال جى – اريستون – ويربوول – بيكو – لا ميسا – كينوود – مولينكس – مايتاج – كرافت – بلاك اند ديكيير – بالسون – جى تى سى – كيليفينتور – فيلبس – هوم كوين – ايندسيت – بوش – ايمجوى بور – هاير – كلا برو ) وذلك بالأسعار المتواجدة بالأسواق والمتاجر داخل المملكة، فإليكم الآن كامل التفاصيل حول أسعار المواقد في السعودية للعام 2019 .

ما هي أسعار المواقد في المملكة العربية السعودية 2019

والآن بمختلف الأنواع المتوافرة من المواقد بأسواق المملكة سواء كانت ” غاز أو سيراميك أو كهربائية ” نوضح إليكم جدول الأسعار الخاص بالمواقد حسب سعر السوق الآن وسوف نتابع التحديثات أو التغيرات التي قد تصيب الأسعار سواء بالزيادة أو النقصان ونوضحها إليكم أول بأول .

أسعار مواقد الغاز فى السعودية 2019

والأن البداية مع طرح بيان أسعار مواقد الغاز داخل المتاجر والأسواق الخاصة بطرح وبيع الأجهزة المنزلية داخل المملكة العربية السعودية، شامل جميع المواقد بالإمكانيات المختلفة من الفرن المنفصل والشويات وتقنية الحرارة المذدوجة والأمان الكامل وبعدد شعلات الأربع شعلات والخمس شعلات بجميع الموديلات الخاصة بالمواقد داخل السعودية .

ماركة الموقد مواصفات الموقد سعر الموقد
موقد سيمفير المقاس : 60*60

يتميز بمفرن منفصل

عدد : 4 عيون

1350

ريال سعودى

موقد لاجيرمانيا المقاس : 60*60

بفرن غاز

عدد : 4 عيون .

2100

ريال سعودى

موقد وايت وستنجهاوس المقاس : 90*60

بفرن غاز

عدد : 5 عيون

2550

ريال سعودى

موقد لاجيرمانيا المقاس : 60*60

فرن + شواية بالغاز

عدد : 4 عيون .

2650

ريال سعودى

موقد سيمفر المقاس : 80*55

عدد : 5 عيون

فرن غاز

1900

ريال سعودى

موقد لاجيرمانيا فوتورا المقاس : 60*60

بعدد : 4 شعلات

فرن غاز

2750

ريال سعودى

موقد هاير المقاس : 90*60

بعدد : 5 عيون

الإشعال ذاتى بسعة تصل الى 130 لتر

فرن غاز

2100

ريال سعودى

موقد جليم المقاس : 53*50

عدد : 4 شعلات

غاز

1900

ريال سعودى

موقد جى تى سى المقاس : 80*60

عدد : خمس مواقد

يتميز بالأمان الكامل

غاز

1890

ريال سعودى

موقد إل جى المقاس : 90*60

بتكنولوجيا الحرارة المذدوجة

عدد : 5 عيون .

غاز

3150

ريال سعودى

موقد لاجيرمانيا مقاس : 90*60

مزود بفرن و شواية

عدد : 5 شُعلات

بالغاز

2950

ريال سعودى

موقد لاجيرمانيا فوتورا المقاس : 80*50

غاز بعدد 5 شعلة

غاز

3150

ريال سعودى

موقد لاجيرمانيا أمريكانا المقاس : 90*60

غاز عدد 5 شعلات

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3600

ريال سعودى

موقد جليم المقاس : 90*60

عدد : 5 مواقد

بالغاز

4100

ريال سعودى

موقد جليم المقاس : 90*60

العدد : 5 عيون

يتميز بكل مقومات الأمان الكامل

بالغاز

6250

ريال سعودى

موقد الكترولكس المقاس : 60*90

عدد 5 عيون

غاز

1360

ريال سعودى

موقد هوم كوين المقاس : 90*60

عدد : 5 شعلات غاز

غاز

2560

ريال سعودى

موقد كلاس برو المقاس : 90*60

مزود بمؤقت رقمى

عدد : 5 مواقد

غاز

1400

ريال سعودى

موقد كرافت المقاس : 90*60

مزود ب 5 شعلات

بالغاز

3200

ريال سعودى

أسعار المواقد الكهربائية والسيراميك فى السعودية 2019

والأن ننتقل لكى نُعرج بالبحث والتدقيق فى إطار رصد أسعار المواقد بالمملكة العربية السعودية، لكى نتعرف على الأسعار الخاصة بالمواقد ذات الفرن الكهربائى والسيراميك بمختلف الموديلات المتاحة وبكل الأحجام، متوافق مع بيانات المتاجر الكبرى المعنية ببيع وعرض كافة الأجهزة المنزلية ومنها المواقد قطعاً داخل كافة مناطق المملكة .

ماركة الموقد موديل ومواصفات الموقد سعر الموقد
موقد ميتاج بفرن كهربائى

وعدد 4 عيون

2360

ريال

موقد ويرلبول المقاس : 4.8 قدم

بفرن كهربائى لفات

عدد أربع شُعلات

2770

ريال سعودى

موقد جنرال الكتريك فرن كهربائى بعدد 4 شعلات 3000

ريال سعودى

موقد جنرال الكتريك بعدد 4 عيون

والفرن كهربائى سيراميك ويتميز بخاصية التنظيف ذاتياً

3850

ريال سعودى

موقد إل جى عدد 5 شعلات

مزود بلوحة تحكم رقمية

كهربائى + سيراميك

4750

ريال سعودى

موقد بيكو المقاس 60*60

بفرن كهربائى و أربع شعلات

1050

ريال سعودى

موقد كلفيناتور عدد 4 شعلات والفرن كهربائى

ويتميز بخاصية التنظيف الذاتى

2450

ريال سعودى

موقد جبسون بفرن سيراميك

عدد 5 شعلة وتنظيف ذاتى

3800

ريال سعودى

موقد جيبسون الفرن كهربائى + سيراميك

عدد 5 شعلة

مقاس : 76 سم

4450

ريال سعودى

توقعات أسعار المواقد فى السعودية 2019

هناك العديد من العوامل المُحددة لأسعار المواقد فى السعودية، ياتى فى الصدارة منها مُعدل الطلب العام على المواقد، هذا بجانب تكاليف مُدخلات انتاج المواقد مع تكاليف الاستيراد الخاصة بالمواقد داخل المملكة، وقد يكون للتشريعات الضريبية الأخيرة والمتمثلة فى ضريبة القيمة المضافة داخل المملكة أثر فى زيادة أسعار المواقد بالسعودية خلال بدايات العام 2018 بمعدل وصل الى 5 %، ويرى الخبراء أن زيادة أسعار المواقد فى السعودية خلال العام 2019 قد تكون واردة بنسبة قليلة للغاية قد تقترب الى الثبات، فمع بداية كل عام وزيادة نشاط المغتربين داخل المملكة يزيد الطلب العام على المواقد، مما يرفع من أسعارها وهذا قد يحدث خلال 2019 ككل عام ولكن بنسبة أقل، نظرا لقوانين السعودة التى أدت الى رحيل كثير من الأُسر المغتربة مما قلل الطلب على المواقد بهذا العام، وعليه يتوقع الثبات لأسعار المواقد خلال العام 2019 أو على أسوء تقدير الزيادة ولكن بنسبة ضئيلة جداً .

وبهذا التقرير نكون قد نقلنا البيان العام لأسعار البوتاجازات فى السعودية للعام الجديد 2019، مع التأكيد ان متابعة أسعار كافة ماركات المواقد داخل أسواق ومتاجر المملكة سوف تظل مستمرة مع بدايات العام الجديد .


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