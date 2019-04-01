أمير جازان يشيد بجهود القوات المسلحة

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جدة - خالد شويل - سهيل الحمزي (جازان) أشاد أمير جازان الأمير محمد بن ناصر بجهود القوات المسلحة بالمنطقة، ومستشفى القوات المسلحة وما تحظى به من دعم ورعاية من القيادة. وثمن خلال استقباله قائد قوة جازان اللواء الركن محمد العمري، ومدير مستشفى القوات المسلحة بجازان العميد الدكتور أحمد الحامظي لرجال الأمن بمختلف القطاعات العسكرية والأمنية مجهوداتهم، مؤكدا على أهمية الأعمال المناطة بقوة جازان في حماية أمن الوطن من خلال ما يسطرونه من أعمال بطولية بالحد الجنوبي دفاعاً عن الدين والوطن، موجهاً بمضاعفة الجهود والتعاون الجاد والمخلص من كافة الجهات الأمنية والخدمية لتقديم كل ما فيه خير الوطن والمواطن.

أشاد أمير جازان الأمير محمد بن ناصر بجهود القوات المسلحة بالمنطقة، ومستشفى القوات المسلحة وما تحظى به من دعم ورعاية من القيادة. وثمن خلال استقباله قائد قوة جازان اللواء الركن محمد العمري، ومدير مستشفى القوات المسلحة بجازان العميد الدكتور أحمد الحامظي لرجال الأمن بمختلف القطاعات العسكرية والأمنية مجهوداتهم، مؤكدا على أهمية الأعمال المناطة بقوة جازان في حماية أمن الوطن من خلال ما يسطرونه من أعمال بطولية بالحد الجنوبي دفاعاً عن الدين والوطن، موجهاً بمضاعفة الجهود والتعاون الجاد والمخلص من كافة الجهات الأمنية والخدمية لتقديم كل ما فيه خير الوطن والمواطن.

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