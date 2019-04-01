نائب أمير المدينة يفتتح ندوة الأمن السيبراني والتقنيات الحديثة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - المدينة المنورة
برعاية أمير منطقة المدينة المنورة فيصل بن سلمان، افتتح اليوم نائب أمير المنطقة الأمير سعود بن خالد الفيصل، ندوة "الأمن السيبراني والتقنيات الحديثة" الذي تنظمه الإدارة العامة للتعليم بالمدينة ممثلة في إدارة تقنية المعلومات، وذلك بالقاعة الثقافية بمبنى الإدارة.
وقال مدير عام التعليم بالمدينة المنورة ناصر الكريم: في هذا العالم تتحدى القوى للوصول للقمة ولا يتم الوصول إلا بالتعلم المتميز، وعلم البرمجة من العلوم الحديثة التي تعتمد عليها مجالات مختلفة، والسعودية عبر رؤيتها الطموحة 2030 وضعت علم البرمجة من الأولويات، واهتمت وزارة التعليم بهذا الأمر، وحصلت على عدد من الإنجازات في مختلف المجالات.
وأضاف: يهدف منتدى الأمن السيبراني إلى التعريف بأمن المعلومات، والسلوك المميز الذي يجب أن يتمتع به من يستخدم التقنية، مقدما شكره لأمير المنطقة على التشجيع والدعم الدائم لتعليم المنطقة وبرامجه وأنشطته.
عقب ذلك بدأت الندوة وفتح باب المداخلات والنقاش.
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