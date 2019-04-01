مؤتمر الطيران المدني الدولي 2019 يستعرض تجربة المرأة في مجال الطيران المدني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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برز موضوع "المرأة في الطيران المدني" ضمن أجندة مؤتمر الطيران المدني الدولي 2019م المنعقد حالياً في العاصمة الرياض، وبتنظيم من الهيئة العامة للطيران المدني، وخصص له جلسة بغية تحقيق الاستفادة من خبراتهن وتجاربهن الشخصية في مجال الطيران المدني.

وشارك في الجلسة التي أدارتها المديرة الإقليمية للعلاقات الإستراتيجية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ريما طياح، كل من المندوبة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة في منطقة الآيكاو, الكابتن عائشة الهاملي، والمندوبة الدائمة لكينيا في منظمة الايكاو ميرسي بنريس أووري، والرئيس التنفيذي لعمليات السلامة الجوية الدولية ASOI شيماء بن ميلود ، ومديرة مشروع التحول الملّاحة الجوية هيفاء حميد الدين، وأخصائية إدارة مخاطر الطيران مها اليمني.

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وتناولت الجلسة بعض الإنجازات المتعلقة بتمكين المرأة من الفرص المهنية والتنموية عامة، وفي مجال الطيران المدني خاصة، لكون المرأة السعودية أحد أهم ركائز رؤية المملكة 2030، وأبرز دعائم التقدم على صعيد التنمية الوطنية.

واستعرضن نخبة من النساء القياديات على المستويات المحلية والإقليمية والدولية؛ (الطيران بأنواعه، والملاحة الجوية، ومفتّشات الأمن والسلامة، والمنظّمات الدولية.. وغيرها)، خبراتهن وتجاربهن الشخصية في مجال الطيران المدني متناولين الفرص المتاحة للمرأة في مجال الطيران المدني والتنمية المستدامة لرأس المال البشري في المملكة.

وتطرقن خلال الجلسة إلى مستقبل المرأة في مجال الطيران المدني خاصة أن الحكومات في بلدانهن فتحوا المجال لهن وسهلوا لهن البيئة الجيدة والجاذبة مما جعلهن أمام تحد كبير لإثبات قدراتهن وإمكاناتهم للإبداع والابتكار والتميز.

وعن أهمية وضع سياسات وأطر لتمكين المرأة في الطيران المدني، أشرن إلى أنه يجب أن يكون هناك سياسات وأطر من البداية في مجال التعليم وكذلك معرفة مدى الحاجة للدولة في المستقبل وعلى ضوئها تبدأ الدولة بإعداد الجيل القادم من الطيارين المهنيين.