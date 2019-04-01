دبي - بواسطة محمد فارس وصل المواطن أصيل الأنصاري أحد المصـابين في الهـجوم الإرهـابي على مسجد في نيوزيلندا، إلى مطار الملك عبدالعزيز في جدة يوم أمس (الأحد).
واستقبل أصيل بالورود وبحفاوة كبيرة من قبل منسوبي المطار، حيث وصل على كرسي متحرك إثر إصـابته في الحـادث بطلقة في قدمه أجرى على إثرها عملية جراحية.
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وأوضح أصيل وفقاً لـ "عكاظ"، أنه في صحة جيدة، وسيمكث في المستشفى لمدى أسبوع، مضيفاً أن الأجهزة الأمنية النيوزيلندية أخذت منه إفادته عن الحادثـة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. هكذا اُستُقبل أصيل الأنصاري أثناء وصوله لمطار جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.