بالصور.. هكذا اُستُقبل أصيل الأنصاري أثناء وصوله لمطار جدة

دبي - بواسطة محمد فارس وصل المواطن أصيل الأنصاري أحد المصـابين في الهـجوم الإرهـابي على مسجد في نيوزيلندا، إلى مطار الملك عبدالعزيز في جدة يوم أمس (الأحد).

واستقبل أصيل بالورود وبحفاوة كبيرة من قبل منسوبي المطار، حيث وصل على كرسي متحرك إثر إصـابته في الحـادث بطلقة في قدمه أجرى على إثرها عملية جراحية.

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وأوضح أصيل وفقاً لـ "عكاظ"، أنه في صحة جيدة، وسيمكث في المستشفى لمدى أسبوع، مضيفاً أن الأجهزة الأمنية النيوزيلندية أخذت منه إفادته عن الحادثـة.