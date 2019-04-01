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حساب المواطن: يحق للمرأة المهجورة من زوجها التسجيل والحصول على دعم

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أعلن برنامج حساب المواطن بأنه يمكن للمرأة التي هجرها زوجها دون أن يطلقها التسجيل في البرنامج والحصول على الدعم، وجاء هذا التوضيح ردا على استفسارات كثيرة.

 

حيث وردت إحدى النساء التي هجرها زوجها منذ قرابة 4 شهور هل بإمكانها الحصول على الدعم استفسارا على حساب “خدمة العملاء” التابع للبرنامج عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، فجاء الرد بأنه يحق لها التسجيل والحصول على الدعم إذا كانت الحالة الاجتماعية متزوجة مهجورة.

وتابع الحساب بأنه يجب على المرأة المهجورة إثبات حالة الهجران من مكتب الضمان الاجتماعي، ولا يتطلب منها رفع أي مستندات في البوابة الإلكترونية.

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