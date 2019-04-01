محمد بن مسعود - الدمام - الخروج بعدد من التوصيات المهمة باشرت لجنة تابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير دراسة احتياجات الأهالي بمحافظة النماص؛ وذلك بناء على توجيه نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية، وبمتابعة المدير العام لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير. وتهدف اللجنة إلى دراسة احتياجات محافظة النماص والمراكز التابعة لها في مجال التنمية الاجتماعية. واطلعت اللجنة على جميع مطالب ممثلي المجلس المحلي، وذلك بحضور محافظ النماص "عبدالله العجيري"، ورؤساء المراكز التابعة للمحافظة. وقد تم الخروج بعدد من التوصيات التي بدورها تخدم المحافظة، وتحقق تطلعات الأهالي. لجنة فرع العمل والتنمية بعسير تباشر دراسة احتياجات أهالي النماص صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-01 باشرت لجنة تابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير دراسة احتياجات الأهالي بمحافظة النماص؛ وذلك بناء على توجيه نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية، وبمتابعة المدير العام لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير. وتهدف اللجنة إلى دراسة احتياجات محافظة النماص والمراكز التابعة لها في مجال التنمية الاجتماعية. Advertisements واطلعت اللجنة على جميع مطالب ممثلي المجلس المحلي، وذلك بحضور محافظ النماص "عبدالله العجيري"، ورؤساء المراكز التابعة للمحافظة. وقد تم الخروج بعدد من التوصيات التي بدورها تخدم المحافظة، وتحقق تطلعات الأهالي. 01 إبريل 2019 - 25 رجب 1440 08:44 PM الخروج بعدد من التوصيات المهمة الخروج بعدد من التوصيات المهمة باشرت لجنة تابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير دراسة احتياجات الأهالي بمحافظة النماص؛ وذلك بناء على توجيه نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية، وبمتابعة المدير العام لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير. وتهدف اللجنة إلى دراسة احتياجات محافظة النماص والمراكز التابعة لها في مجال التنمية الاجتماعية. واطلعت اللجنة على جميع مطالب ممثلي المجلس المحلي، وذلك بحضور محافظ النماص "عبدالله العجيري"، ورؤساء المراكز التابعة للمحافظة. وقد تم الخروج بعدد من التوصيات التي بدورها تخدم المحافظة، وتحقق تطلعات الأهالي. ، لجنة فرع العمل والتنمية بعسير تباشر دراسة احتياجات أهالي النماص ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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