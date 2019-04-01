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اطلع أمير مكة بالنيابة بدر بن سلطان على الأعمال الجاري تنفيذها في المسجد الحرام، والتي يأتي في مقدمتها تركيب سور لحماية المصلين في سطح المسجد.
ويبلغ طول السور الذي يتم تنفيذه لحماية المصلين 500 متر، وارتفاع 323 سم، وسيتم إنجازه قبل منتصف شعبان المقبل.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التنفيذية للجنة الحج المركزية، اليوم، وتم استعراض استعدادات وخطط الجهات لشهر رمضان المقبل.
بناء سور لحماية المصلين في سطح المسجد الحرامهادي العصيمي الخليج 365 2019-04-01
اطلع أمير مكة بالنيابة بدر بن سلطان على الأعمال الجاري تنفيذها في المسجد الحرام، والتي يأتي في مقدمتها تركيب سور لحماية المصلين في سطح المسجد.
ويبلغ طول السور الذي يتم تنفيذه لحماية المصلين 500 متر، وارتفاع 323 سم، وسيتم إنجازه قبل منتصف شعبان المقبل.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التنفيذية للجنة الحج المركزية، اليوم، وتم استعراض استعدادات وخطط الجهات لشهر رمضان المقبل.
01 إبريل 2019 - 25 رجب 1440
08:38 PM
بطول 500 متر وارتفاع 323 سم
اطلع أمير مكة بالنيابة بدر بن سلطان على الأعمال الجاري تنفيذها في المسجد الحرام، والتي يأتي في مقدمتها تركيب سور لحماية المصلين في سطح المسجد.
ويبلغ طول السور الذي يتم تنفيذه لحماية المصلين 500 متر، وارتفاع 323 سم، وسيتم إنجازه قبل منتصف شعبان المقبل.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التنفيذية للجنة الحج المركزية، اليوم، وتم استعراض استعدادات وخطط الجهات لشهر رمضان المقبل.
، بناء سور لحماية المصلين في سطح المسجد الحرام ،
المصدر : الخليج 365
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