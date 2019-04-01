، غداً.. انطلاق الجولة 31 من دوري الأولى بخمس مباريات ،

- 1/2
- 2/2
محمد بن مسعود - الدمام - تنطلق غداً الجولة الـ31 من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم بـ5 لقاءات.
ويلتقي القيصومة السابع عشر في جدول الترتيب برصيد 35 نقطة، مع ضيفه ضمك الثاني بـ55 نقطة على ملعب نادي الباطن، ويستضيف الوشم التاسع عشر بـ28 نقطة، نظيره المجزل الثالث عشر برصيد 39 نقطة، على ملعب الأول في شقراء، ويواجه نجران سادس جدول الترتيب برصيد 43 نقطة، فريق هجر العاشر بـ41 نقطة.
ويلتقي النهضة الحادي عشر برصيد 40 نقطة، مع الطائي الثامن بـ41 نقطة، وذلك على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، وتختتم مباريات اليوم الأول من الجولة، بلقاء يجمع بين النجوم الثاني عشر بـ39 نقطة، وضيفه الكوكب السادس عشر بـ36 نقطة على ملعب نادي الفتح في الأحساء.
غداً.. انطلاق الجولة 31 من دوري الأولى بخمس مبارياتصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-01
تنطلق غداً الجولة الـ31 من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم بـ5 لقاءات.
ويلتقي القيصومة السابع عشر في جدول الترتيب برصيد 35 نقطة، مع ضيفه ضمك الثاني بـ55 نقطة على ملعب نادي الباطن، ويستضيف الوشم التاسع عشر بـ28 نقطة، نظيره المجزل الثالث عشر برصيد 39 نقطة، على ملعب الأول في شقراء، ويواجه نجران سادس جدول الترتيب برصيد 43 نقطة، فريق هجر العاشر بـ41 نقطة.
ويلتقي النهضة الحادي عشر برصيد 40 نقطة، مع الطائي الثامن بـ41 نقطة، وذلك على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، وتختتم مباريات اليوم الأول من الجولة، بلقاء يجمع بين النجوم الثاني عشر بـ39 نقطة، وضيفه الكوكب السادس عشر بـ36 نقطة على ملعب نادي الفتح في الأحساء.
01 إبريل 2019 - 25 رجب 1440
08:27 PM
تنطلق غداً الجولة الـ31 من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم بـ5 لقاءات.
ويلتقي القيصومة السابع عشر في جدول الترتيب برصيد 35 نقطة، مع ضيفه ضمك الثاني بـ55 نقطة على ملعب نادي الباطن، ويستضيف الوشم التاسع عشر بـ28 نقطة، نظيره المجزل الثالث عشر برصيد 39 نقطة، على ملعب الأول في شقراء، ويواجه نجران سادس جدول الترتيب برصيد 43 نقطة، فريق هجر العاشر بـ41 نقطة.
ويلتقي النهضة الحادي عشر برصيد 40 نقطة، مع الطائي الثامن بـ41 نقطة، وذلك على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، وتختتم مباريات اليوم الأول من الجولة، بلقاء يجمع بين النجوم الثاني عشر بـ39 نقطة، وضيفه الكوكب السادس عشر بـ36 نقطة على ملعب نادي الفتح في الأحساء.
، غداً.. انطلاق الجولة 31 من دوري الأولى بخمس مباريات ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر غداً.. انطلاق الجولة 31 من دوري الأولى بخمس مباريات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.