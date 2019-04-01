، غداً.. انطلاق الجولة 31 من دوري الأولى بخمس مباريات ،

محمد بن مسعود - الدمام - تنطلق غداً الجولة الـ31 من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم بـ5 لقاءات.

ويلتقي القيصومة السابع عشر في جدول الترتيب برصيد 35 نقطة، مع ضيفه ضمك الثاني بـ55 نقطة على ملعب نادي الباطن، ويستضيف الوشم التاسع عشر بـ28 نقطة، نظيره المجزل الثالث عشر برصيد 39 نقطة، على ملعب الأول في شقراء، ويواجه نجران سادس جدول الترتيب برصيد 43 نقطة، فريق هجر العاشر بـ41 نقطة.

ويلتقي النهضة الحادي عشر برصيد 40 نقطة، مع الطائي الثامن بـ41 نقطة، وذلك على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، وتختتم مباريات اليوم الأول من الجولة، بلقاء يجمع بين النجوم الثاني عشر بـ39 نقطة، وضيفه الكوكب السادس عشر بـ36 نقطة على ملعب نادي الفتح في الأحساء.