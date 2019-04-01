- 1/2
- 2/2
فتحت المديرية العامة للشؤون الصحية بجازان، تحقيقًا موسعاً، بعد أن وضع أحد الأقسام بمستشفى أبو عريش العام ملصقاً أمام المراجعين دوّن عليه عبارة "جميع الموظفين في دورة تدريبية"، معتذرًا عن استقبال الحالات مع تأجيل المواعيد ليوم آخر، وهو ما أثار حالة من السخط والاستياء بين أوساط المراجعين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول صورة تكشف عن ذلك.
وقالت صحة جازان لـ"الخليج 365": جاري التحقق لاتخاذ الإجراءات اللازمة، موضحة: وننوه أن استقبال الحالات مستمر بالقسم.
"جميع الموظفين في دورة تدريبية".. تدفع صحة جازان لفتح تحقيققاسم الخبراني الخليج 365 2019-04-01
فتحت المديرية العامة للشؤون الصحية بجازان، تحقيقًا موسعاً، بعد أن وضع أحد الأقسام بمستشفى أبو عريش العام ملصقاً أمام المراجعين دوّن عليه عبارة "جميع الموظفين في دورة تدريبية"، معتذرًا عن استقبال الحالات مع تأجيل المواعيد ليوم آخر، وهو ما أثار حالة من السخط والاستياء بين أوساط المراجعين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول صورة تكشف عن ذلك.
وقالت صحة جازان لـ"الخليج 365": جاري التحقق لاتخاذ الإجراءات اللازمة، موضحة: وننوه أن استقبال الحالات مستمر بالقسم.
01 إبريل 2019 - 25 رجب 1440
08:19 PM
دُوّنت العبارة للمراجعين في أحد الأقسام بمستشفى أبو عريش العام
فتحت المديرية العامة للشؤون الصحية بجازان، تحقيقًا موسعاً، بعد أن وضع أحد الأقسام بمستشفى أبو عريش العام ملصقاً أمام المراجعين دوّن عليه عبارة "جميع الموظفين في دورة تدريبية"، معتذرًا عن استقبال الحالات مع تأجيل المواعيد ليوم آخر، وهو ما أثار حالة من السخط والاستياء بين أوساط المراجعين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول صورة تكشف عن ذلك.
وقالت صحة جازان لـ"الخليج 365": جاري التحقق لاتخاذ الإجراءات اللازمة، موضحة: وننوه أن استقبال الحالات مستمر بالقسم.
، "جميع الموظفين في دورة تدريبية".. تدفع صحة جازان لفتح تحقيق ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "جميع الموظفين في دورة تدريبية".. تدفع صحة جازان لفتح تحقيق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.