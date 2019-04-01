مشاهدة مباراة الاهلي والفيحاء بث مباشر في دوري بن سلمان

يلتقي الاهلي السعودي مع الفيحاء اليوم الاثنين على أرض ملعب مدينة المجمعة الرياضية في المباراة المؤجلة من الجولة 24 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ويسعى الاهلي لمصالحة جماهيره بتحقيق الفوز على الفيحاء من أجل العودة الي سكة الانتصارات والمنافسة على المربع الذهبي في جدول الدوري.

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فيما يأمل الفيحاء في تحقيق مفاجاه واستغلال هبوط مستوى لاعبي الراقي وخطف 3 نقاط تساعده في الهروب من شبح الهبوط.

وفي وقت سابق، سقط الأهلي في فخ الهزيمة أمام نادي الرائد بخمسة أهداف مقابل أربعة، خلال اللقاء الذي جمع بينهما ، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من دوري الأمير محمد بن سلمان.

يشار إلى أن نادي أهلي جدة المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 40 نقطة بينما نادي الفيحاء يتواجد بالمركز الرابع عشر بـ22 نقطة.