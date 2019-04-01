لجنة الحج المركزية تبحث الاستعدادات والخطط لشهر رمضان

رأس الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة، بمقر الإمارة في جدة، اليوم الاثنين، اجتماع اللجنة التنفيذية للجنة الحج المركزية، الذي تخلله استعراض لاستعدادات وخطط الجهات لشهر رمضان المقبل، والتي ستكون جاهزة قبل الـ15 من شهر شعبان؛ بهدف تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.

وفي بداية الاجتماع، اطلع الأمير بدر بن سلطان على الأعمال الجاري تنفيذها في المسجد الحرام، التي تأتي في مقدمتها تركيب سور لحماية المصلين في سطح المسجد، ويجري تنفيذه بطول 500 متر وارتفاع 323 سنتيمترًا ، وسيتم إنجازه قبل منتصف شهر شعبان المقبل، كما استعرضت اللجنة نسب الإنجاز في مشروعات التوسعة السعودية الثالثة.

وتخلل الاجتماع استعراض لجاهزية ساحات المسجد الحرام، وكذلك جاهزية المطاف لاستيعاب 107 آلاف طائف في الساعة، وأيضًا 123 ألفًا في المسعى في الساعة الواحدة.

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واستمعت اللجنة إلى شرحٍ عن خطة النقل في شهر رمضان، والتي تستهدف نقل 45 مليون مصلٍ من وإلى المسجد الحرام للصلوات الخمس بواسطة الحافلات وفق خطة النقل الترددي، حيث تم تأمين 2220 حافلة لهذا الغرض، كما تم تهيئة مواقف على مداخل مكة المكرمة تستوعب 2.5 مليون مركبة، كذلك تأمين محطات للحافلات داخل مكة المكرمة يبلغ عددها ست محطات مخصصة للنقل الترددي.

واطلعت اللجنة على خطة لجنة السقاية والرفادة بالإمارة التي تستهدف توزيع 22 مليون وجبة إفطار وسحور في الحرم المكي ومساجد مكة وغيرها من المواقع، كما قدّمت رئاسة الحرمين خطتها التي تتضمن جاهزية 210 أبواب بالحرم المكي، و34 ألف سجادة، و25 ألف حافظة مياه، وعشرة آلاف عربة يدوية، إضافة لنحو أربعة آلاف معدة نظافة وشاشات توعية وترجمة للدروس والخطب بعدة لغات، إلى جانب ترجمتها للصم، كما جرى استعراض خطة تركيب اللوحات الإرشادية والتوعوية بالمسجد الحرام.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات، واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.